Необходимо описание для товаров интернет - магазина парфюмерии. Для начала порядка 200 штук. В общей сложности будет 2000. Надо иметь понятие о новом алгоритме яндекса, что теперь заспамленные ключами тексты не подойдут. ...
Рерайт на постоянной основе
Необходим качественный рерайт текста - около 25000 знаков в неделю.
Исходники предоставлю. Тематика - в основном женская.
Оплата - 25 руб. за 1000 зн.
Оплачивать готова постатейно на ваш WMR кошелек.
Более подробно - выбранному исполнителю.
В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ, ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НАПИСАВШИХ В ЛИЧКУ БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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