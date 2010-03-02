Рерайт на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт72 заявки712 просмотров

Необходим качественный рерайт текста - около 25000 знаков в неделю.

Исходники предоставлю. Тематика - в основном женская.

Оплата - 25 руб. за 1000 зн.

Оплачивать готова постатейно на ваш WMR кошелек.

Более подробно - выбранному исполнителю.

В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ, ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НАПИСАВШИХ В ЛИЧКУ БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ.

15 лет назад
ksanbara
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$25
1 день
Сотрудничество с Олей принесло только положительные эмоции. Понятное ТЗ, обещанный объем работы, очень четкая оплата - что еще желать исполнителю? Рекомендую как хорошего заказчика.

Заявки фрилансеров

Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обзоры для интернет-магазина парфюмерии

    Необходимо описание для товаров интернет - магазина парфюмерии. Для начала порядка 200 штук. В общей сложности будет 2000. Надо иметь понятие о новом алгоритме яндекса, что теперь заспамленные ключами тексты не подойдут. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт для магазина косметики.

    Требуется написание/рерайт осмысленных предложений с ключевыми фразами. Допустим ключевое слово «магазин косметики», значит ваше предложение будет выглядеть примерно так «Купить косметику Dior можно в интернет-магазине косметики Небеса.», где «магазине косметики» и есть ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт статей о Вконтакте.ру

    Требуется технический рерайт статей на тему сайта Вконтакте.ру Для начала даю на рерайт 10 статей. Вообще объем статей очень большой, поэтому планируется долгосрочное сотрудничество. От вас требуется понимание материала и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подготовка описаний марок внедорожников.

    $500

    ТРЕБОВАНИЯ: * четкое представление о тематике "Внедорожники" (необходима техническая осведомленность о строении автомобилей и техники); * грамотная речь и письмо; ЗАДАЧА: Подготовить 100% оригинальные, подробные описания для более чем 300 ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт текстов.

    $300

    Ищется рерайтер на очень большой объем работы. Объем - 500 000 симв. Оплата за весь объем - 300$ То есть ставка - 0.6$/1000 Есть корректор, поэтому главное - легкость написания, а ошибки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать презентацию

    Необходимо создать презентацию формата pdf по имеющемуся шаблону по теме разработка сайтов. Icq 344_84_44

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Статьи по детской стоматологии

    Требуется написать статью для продвижения сайта стоматологической клиники специализирующейся по детской стоматологии. Ключевые запросы: детская стоматология детская стоматология москва лечение зубов детям Уклон делать на принципиально иной подход в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад