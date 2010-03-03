Рерайт 10000 знаков.

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Завершен29 заявок354 просмотра

Нужно сделать рерайт 10000 знаков.Тематика-туризм. Срок сдачи до 16.00 завтра по Москве.

15 лет назад
Enigma08
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

White_Cat08
Юлия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось сотрудничать с данным исполнителем.Заказ выполнила очень оперативно и грамотно,никаких нареканий по поводу написанных текстов нет.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Все ок, спасибо.

Заявки фрилансеров

White_Cat08
Юлия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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