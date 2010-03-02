Написание новостей для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок314 просмотров

Нужен человек для постоянного сотрудничества.

Наполнение сайта новостями пока два раза в неделю, тема компьютеры, комплектующие, программное обеспечение.

Тупо скачивать с других сайтов не нужно, это умееют делать все.

Жду ваши предложения и цены за одну новость.

15 лет назад
doriff
Ирина 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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