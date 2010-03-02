Написание новостей для интернет магазина

Нужен человек для постоянного сотрудничества.

Наполнение сайта новостями пока два раза в неделю, тема компьютеры, комплектующие, программное обеспечение.

Тупо скачивать с других сайтов не нужно, это умееют делать все.

Жду ваши предложения и цены за одну новость.