Статья о футболе

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Закрыт5 заявок194 просмотра

Необходимо написать статью-обзор футбольных матчей немецкой бундеслиги за истекший месяц объёмом 3-4 тыс знаков. Срок: сутки. Готов выслушать Ваши предложения по оплате.

15 лет назад
Aleksim
67 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

wizard_77
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

wizard_77
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад