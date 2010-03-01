Привет! Продлеваем конкурс. Повторяем: Задача придумать название сайта и домен к нему (незанятый, естественно - лучше в зоне ru, но можно и в других - com, info, net), на котором будут ...
Тексты для продажи - большой объем!
Нужны не навящивые, но мотивирующие к покупки тексты. Тематика здоровье - витамины и питание. Товарных позиций 54. Есть фаилик с контентом 22тыс символов - черновые описания товаров - нужно сделать небольшие описания в рабочем варианте.
В приложении тестовое задание, оно оплачиваемо.
высылайте тестовое задание на [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется копирайт и возможно рерайт с использованием ключевых слов. Знание SEO приветствуется, низкие цены тоже. Пишите стоимость за 1000 симв в ЛС.Копирайтинг37 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна обзорная статья на софт, в районе одной страницы, ориентированная на пользователя. Сроки до 2-х дней, ссылка на подобного рода статьи желательна, цену указывайте за 1000 знаков. Ссылку на ...Завершен15 лет назад
Необходима статья - обзор сайта obuvdeshevo.ru и/или предложений данного интернет проекта по обуви оптом В ТЕКСТЕ статьи нужно будет употребить следующе ключевое выражение обувь оптом не менее 2-ух раз ...Завершен15 лет назад
Необходима интересная статья о важности изучения английского языка в наше время, о роли английского в повседневной жизни и т.п. В ТЕКСТЕ статьи нужно будет употребить следующие ключевые выражения: 1) быстро выучить ...Завершен15 лет назад
Нужна Рерайт сео статья. Тематика – Женская. Контент и Ключевые слова предоставлю. P.S. По окончанию работы уникальность контента проверяются на CopyScape + обмен отзывами )Копирайтинг3 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $200
Требуется написать уникальный контент для главной и других страниц, а также выполнить написание коммерческого предложения к одному из продуктов студии. Срок 24 часа, оплата рублевым кошелькомЗавершен15 лет назад
- $50
Необходимо написать 2-3 статьи на тему Auto Insurance, 15к знаков. Каждая по 5к-10к знаков Статьи не должны быть вводными как для чайников, а на какие-то узкие темы. Текст не должен быть повторен где-либо ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Надо размножить одну статью на 20 вариантов. качество должно быть хорошее. тема картиныКопирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо придумать для сайта pupzemli.com.ua 1) Заголовок сайта; 2) Описание сайта ; 3) Краткое описание сайта . Количество символов должно соответствовать одному из вариантов : Вариант 1 Длина ...Завершен15 лет назад