Привет! Продлеваем конкурс. Повторяем: Задача придумать название сайта и домен к нему (незанятый, естественно - лучше в зоне ru, но можно и в других - com, info, net), на котором будут ...
Уникальные статьи по теме женских украшений.
1) СРОЧНО! (укажите Ваши сроки) необходимо написать несколько хороших, оптимизированных статей с уникальными текстами (буду проверять).
2) Постоянное сотрудничество - 2-3 статьи в неделю 1000/2000.
3) Срочно нужны небольшие статьи ~ 500/600 (описания товатов). Для начала - около 200 штук.
Профессианально.
Статьи должны быть такими, чтобы посетитель прочёл всё до последней точки.
Статьи не должны начинаться С вопросов. В них вообще не должно быть никаких вопросов. Не нужно "в дверях" грузить моих посетителей вопросами)), это тактика мерчендайзеров, или как их там...
Извините, если Вы не понимаете - "о чём это собственно он...", то Вам не ко мне((
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ - КАЧЕСТВО.
Примеры Ваших работ обязательно.
Автор находится в Росссии. Понимание своего дела, ответственность и пунктуальность.
Связь по скайпу с работающей гарнитурой)) или телефону ( за мой счёт). Переписку не веду - исключение составляет только Т/З.
Спасибо.
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