Уникальные статьи по теме женских украшений.

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  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок310 просмотров

1) СРОЧНО! (укажите Ваши сроки) необходимо написать несколько хороших, оптимизированных статей с уникальными текстами (буду проверять).

2) Постоянное сотрудничество - 2-3 статьи в неделю 1000/2000.

3) Срочно нужны небольшие статьи ~ 500/600 (описания товатов). Для начала - около 200 штук.

Профессианально.

Статьи должны быть такими, чтобы посетитель прочёл всё до последней точки.

Статьи не должны начинаться С вопросов. В них вообще не должно быть никаких вопросов. Не нужно "в дверях" грузить моих посетителей вопросами)), это тактика мерчендайзеров, или как их там...

Извините, если Вы не понимаете - "о чём это собственно он...", то Вам не ко мне((

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ - КАЧЕСТВО.

Примеры Ваших работ обязательно.

Автор находится в Росссии. Понимание своего дела, ответственность и пунктуальность.

Связь по скайпу с работающей гарнитурой)) или телефону ( за мой счёт). Переписку не веду - исключение составляет только Т/З.

Спасибо.

15 лет назад
SAM123
57 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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