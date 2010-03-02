Статейки по установке cms

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Закрыт7 заявок172 просмотра

Работа по большей части для новичков сервиса. оплата чисто символическая + отзыв. Нужны несколько статей для небольшого блога по установке разных cms. В сети таковых множество, поэтому допускается обычный, но качественный, рерайт. Сроки не критичны.

15 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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