Необходимо написать статью мебельно-строительной тематики, размер 2000 знаков, уникальность 100%, с вхождением следующих ключевых слов: двери каховка каховка дверь двери новая каховка двери берислав Двери из натурального дерева ...
Статьи о моде
Периодически нужны статьи о моде, модных тенденция, косметике и т.п. 3000 - 4000 знаков. Сейчас нужны статьи про весеннее тенденции.
1 у.е. за 1000 знаков.
Выбранный исполнитель
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