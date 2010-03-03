Статьи о моде

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Завершен30 заявок463 просмотра

Периодически нужны статьи о моде, модных тенденция, косметике и т.п. 3000 - 4000 знаков. Сейчас нужны статьи про весеннее тенденции.

1 у.е. за 1000 знаков.

15 лет назад
cep
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Kristinka2010
Кристина 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$4
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хорошие условия работы. Хороший человек, приятно работать!

Заявки фрилансеров

Kristinka2010
Кристина 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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