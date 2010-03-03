Два текста для продвижения

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Завершен7 заявок142 просмотра

Нужно два текста для продвижения. Обьём 2-3к. Фразы - дам. Тема - Музыка детям.

15 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$10
1 день
Всё сделано быстро и хорошо. Спасибо.
Спасибо за интересные заказы, быструю проверку и оплату. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

solla
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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