Необходимо описание для товаров интернет - магазина парфюмерии. Для начала порядка 200 штук. В общей сложности будет 2000. Надо иметь понятие о новом алгоритме яндекса, что теперь заспамленные ключами тексты не подойдут. ...
Рерайт текстов.
Ищется рерайтер на очень большой объем работы.
Объем - 500 000 симв. Оплата за весь объем - 300$
То есть ставка - 0.6$/1000
Есть корректор, поэтому главное - легкость написания, а ошибки за вами поправят.
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