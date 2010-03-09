Написать тексты (детская тема)

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Завершен63 заявки903 просмотра

Нужно написать по 3-4 статьи на 6 детских сайтов

Итого объем: ~ 25 статей.

Объем каждой статьи 1 - 1.3 К символов без учета пробелов.

Предлагайте стоимость за выполнение проекта и сроки.

15 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$25
3 дня
Качественно и в срок! Отличное общение.
Отличный заказчик, конкретное постановление задания, оплата вовремя, честность и пунктуальность. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$35
3 дня
Елена каждую статью сделала интересной и со смыслом. Отличается в своей работе умением выделять главное. Простой слог будет понятен для широкой публики. Спасибо за сотрудничество.
Грамотный заказчик, который четко знает, чего хочет. Настоящий профессионал, с каким всегда приятно работать. Оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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