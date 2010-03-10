Подготовить 1 статью для размножения в liex

$10
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Завершен2 заявки189 просмотров

Подготовить 1 статью для размножения в liex

темы: широкоформатная печать, интерьерная печать, фотообои

исходную информацию брать с сайта http://www.artpolygraf.ru

1500 - 2000 символов в результирующей статье

результат проверяется на уникальность - на выходе не менее 100 полных рерайтных уников

15 лет назад
vgsav
Вадим 
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

eug
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сделал все аккуратно. поправил ошибки. благодарю
Сотрудничество с заказчиком было легким и плодотворным. Грамотный заказчик, с четким пониманием и постановкой задачи. Своевременная проверка и оплата работы.

Заявки фрилансеров

eug
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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