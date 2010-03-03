Текст на главную страницу

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Закрыт7 заявок159 просмотров

Необходимо написать текст 2000 символов для главной страницы сайта!

Тема: прикольные статусы для аськи и вконтакте

Оставляйте свою заявку, если только готовы приступить к статье прямо сейчас!

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15 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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