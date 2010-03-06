Написать пресс-релиз

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Завершен8 заявок270 просмотров

Нужно написать пресс-релиз.

Тема: специальное оборудование, специальные виды печати.

15 лет назад
andrew_mag
Андрей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Грамотно, оперативно, вдумчиво.
Очень довольна сотрудничеством! Интересная тема, четкое ТЗ, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов.

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

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