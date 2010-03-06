Необходимо написать текст 2000 символов для главной страницы сайта! Тема: прикольные статусы для аськи и вконтакте Оставляйте свою заявку, если только готовы приступить к статье прямо сейчас! Оплата WebMoney
Написать пресс-релиз
Нужно написать пресс-релиз.
Тема: специальное оборудование, специальные виды печати.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $25
Здравствуйте. Необходимо придумать название для компании занимающейся производством деревянных бочонков для фасовки меда и сувениров из дерева. В качестве логотипа будет использоваться пчела держащая в "руке" бочонок. Название желательно легко запоминающееся со свободным доменом в ...Копирайтинг89 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужны тексты для мебельного интернет-магазина: на главную страницу (5-6 тыс.зн) и описания разделов (7 штук по 2 тыс.зн).Копирайтинг52 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется добавить статьи об авторах из этого списка http://inpearls.ru/authors/top К каждой статье одна картинка - портрет автора. Пример, как это выглядит http://inpearls.ru/author/1 Доступ к добавлению статей дам выбранному исполнителю.Завершен15 лет назад
- $10
Подготовить 1 статью для размножения в liex темы: широкоформатная печать, интерьерная печать, фотообои исходную информацию брать с сайта http://www.artpolygraf.ru 1500 - 2000 символов в результирующей статье результат ...Завершен15 лет назад
Текст для главной страницы Текст в раздел о компании. Тематика доверительное управление на форекс. Персонально для Гонтаренко КсенииЗавершен15 лет назад
Надо 100 размноженных статей. В аську не пишите, пишите здесь. Сколько Вы напишите статей, чтобы качественно размножить на 100 штук. Сколько стоит написание статей и их размножение. Размножение интересует качественное, так как многие статьи пойдут ...Закрыт15 лет назад
Необходим качественный рерайт текста - около 25000 знаков в неделю. Исходники предоставлю. Тематика - в основном женская. Оплата - 25 руб. за 1000 зн. Оплачивать готова постатейно на ваш WMR кошелек. ...Закрыт15 лет назад
Нужно сделать рерайт 10000 знаков.Тематика-туризм. Срок сдачи до 16.00 завтра по Москве.Завершен15 лет назад
Нужно написать по 3-4 статьи на 6 детских сайтов Итого объем: ~ 25 статей. Объем каждой статьи 1 - 1.3 К символов без учета пробелов. Предлагайте стоимость за выполнение проекта и сроки.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад