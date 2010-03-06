Приватный проект для Елены

Снова работала с Рустамом. Поразительно насколько человек внимательно относится к копирайтерам! Мы редко бываем в он-лайн одновременно, но Рустам пошел мне на встречу и работа получилась слаженная и быстрая. И снова об оплате - Рустам оплачивает все в полном объеме, как только появляется в сети. Рустам очень приятный и как заказчик и как человек :)))