Приватный проект для Елены

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок271 просмотр

Примерно 10000 знаков

15 лет назад
3D
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vorona7001
50 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$8
2 дня
Елена в очередной раз превзошла все ожидания, она составила качественный оптимизированный под ключевые запросы текст! Она очень приятна в общении, учитывает все пожелания :) Будем продолжать сотрудничество. Спасибо!
Снова работала с Рустамом. Поразительно насколько человек внимательно относится к копирайтерам! Мы редко бываем в он-лайн одновременно, но Рустам пошел мне на встречу и работа получилась слаженная и быстрая. И снова об оплате - Рустам оплачивает все в полном объеме, как только появляется в сети. Рустам очень приятный и как заказчик и как человек :)))

Заявки фрилансеров

vorona7001
50 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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