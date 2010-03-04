Нужен человек для написания пресс-релизов. Тема: выставка-конференция. Указывайте, пожалуйста, Вашу цену.
Создание опросов на topig.ru
Опросы должны быть интересны людям и оптимизированы по низкочастотникам.
Примеры (не оптимизированные).
http://topig.ru/topigs/show/id/31
http://topig.ru/topigs/show/id/30
Тоесть нужны по сути небольшие статьи.
Жду цену за штуку.
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