Создание опросов на topig.ru

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Закрыт5 заявок276 просмотров

Опросы должны быть интересны людям и оптимизированы по низкочастотникам.

Примеры (не оптимизированные).

http://topig.ru/topigs/show/id/31

http://topig.ru/topigs/show/id/30

Тоесть нужны по сути небольшие статьи.

Жду цену за штуку.

15 лет назад
maxpower
Максим 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

Wellwrite
Елена 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Loscutov
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$4
1 день

Заявки фрилансеров

Wellwrite
Елена 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
Loscutov
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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