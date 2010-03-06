Текст для главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка276 просмотров

Добрый день!

Нужен текст для главной страницы с описанием сайта, 1500-2000 знаков. Тематика сайта связана с работой и трудоустройством. Оставляйте здесь свои предложения по цене, оплата по Webmoney. Более подробную информацию вышлю заинтересовавшему исполнителю.

15 лет назад
webx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$5
2 дня
Отличная работа! Всё сделано чётко и в срок.
Спасибо, Кирилл, за предоставленную работу. Было приятно сотрудничать. Все, как надо - и ТЗ, и оплата. Обращайтесь еще, если будет нужно!

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад