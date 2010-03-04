Нужны строительные статьи. Постоянно.

Полезные статьи для людей: специалистов и любителей, так сказать практические советы, а НЕ художественное описание тех. процессов. Соответственно в вашем багаже должен быть портфель строительной тематики либо непосредственный опыт работы в строительном сфере и ни какой воды, просто быть хорошим копирайтером и/или оптимизатором - этого не достаточно и ни главное для меня. Статьи нужны постоянно, темы периодически буду подкидывать. Вот некоторые темы:

• Баня

• Дом

• Камины / Печи

• Заборы / Калитки

• Фундаменты

• Ланшафт

• Кровля

• Водостнабжение

• Отопление

• Отделочные работы (окраска, шпатлёвка)

По каждой теме может быть несколько статей: постройка, ремонт, отделка, выбор материалов и т.д.

Каждая статья от 2000зн, можно с картинками, копирайт или глубокий рерайт. Если у вас есть другие интересные (популярные) темы - предлагайте.

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p.s. вместо красивых фраз давайте примеры строительных статей сюда или в личку

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