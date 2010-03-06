Разработка ТЗ аукциона (не скандинавский)

Нужна платная консультация от специалистов способных помочь разработать реалистичное ТЗ по привязке движка аукциона к платежным системам. Особых требований к движку нет, это может быть и рукописный, и стандартный из каких-либо известных, но только русскоязычный.

Предпочтение будет отдано кандидату имеющего в портфолио аналогичные работы.

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