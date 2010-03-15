5 описаний категорий для инет магазина подарков

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Завершен33 заявки432 просмотра

Нужна уникальная статья на главную для сайта подарков(1000-1500 знаков).+Описания категорий: подарки для мужчин,подарки для женщин,кальяны (по 1000-1500 знаков) с ключевиками.

15 лет назад
Sallah
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Svetik_M
47 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Светлана написала хорошие "подарочные" тексты.Буду к ней обращаться ещё.
Андрей тактичный и адекватный работодатель, четкие и понятные заказы, доброжелательное отношение, мгновенная оплата. Надеюсь поработать с ним еще! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Svetik_M
47 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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