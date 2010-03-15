5 описаний категорий для инет магазина подарков

Для пополнения справочника лекарств на одном из сайтов нужно довольно большое количество аннотаций. Для написания аннотаций ищется исполнитель с медицинским/фармацевтическим образованием. Фактически подойдёт рерайт найденных вами описаний к препаратам, но не так уж просто переписывать ...