Приватный проект для Гаврыш Сергей (TransWrite)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка156 просмотров

Написание уникальных СЕО статей и размножение их.

Написание статей
15 лет назад
info-site
Victor 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

TransWrite
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва
15 лет назад
$165
5 дней
Сотрудничаю с Сергеем второй раз, как и в первый раз, так и сейчас - претензий нет. Статьями доволен - хорошо читаемые и уникальность на уровне. ТЗ полностью соблюдено. Рекомендую!
Мы очень довольны сотрудничеством с Vic Victor (info-site). Мы получили конкретное ТЗ. После выполнения работы поступила оплата. Все быстро и просто. Рекомендую Vic Victor к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

TransWrite
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва
15 лет назад