Описания к объектам

Необходимо написание оригинальных текстов (ПОЛНОЦЕННЫХ описаний) к фильмам, книгам, играм, путешествиям (достопримечательностям) и известным персонам на сайте Imhonet.ru.

Описание - это полный рерайт для SEO-оптимизации с указанием ключевых слов, неоднократным упоминанием названий фильмов-книг и т.д. в тексте описания, проставлением ссылок на другие страницы сайта.

Минимальный объем описания – 350 знаков (5,5-6 строчек).

Минимум описаний в месяц – 50 шт.

*Все тексты будут просматриваться перед постановкой на сайт.

Возможно, написание тестового варианта.

Оплата – поштучно