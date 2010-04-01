Описания к объектам

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Завершен14 заявок478 просмотров

Необходимо написание оригинальных текстов (ПОЛНОЦЕННЫХ описаний) к фильмам, книгам, играм, путешествиям (достопримечательностям) и известным персонам на сайте Imhonet.ru.

Описание - это полный рерайт для SEO-оптимизации с указанием ключевых слов, неоднократным упоминанием названий фильмов-книг и т.д. в тексте описания, проставлением ссылок на другие страницы сайта.

Минимальный объем описания – 350 знаков (5,5-6 строчек).

Минимум описаний в месяц – 50 шт.

*Все тексты будут просматриваться перед постановкой на сайт.

Возможно, написание тестового варианта.

Оплата – поштучно

15 лет назад
ImhoImho
49 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

SergWD
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад
$25
30 дней
Качественно выполненная работа! Внимательно относится ко всем пожеланиям работодателя. Перешли на долгосрочное сотрудничество.
Отличный рекламодатель. Понятно рассказывает, с ней приятно разговаривать и я надеюсь работать с ней дальше. +10.
Scorpio_Lady
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$25
1 день
Татьяна - ответственный исполнитель! Все делает быстро, принимает к сведению все пожелания, готова обучиться новому. Однозначно качественные сео-описания.
Со Светланой работаю впервые и очень довольна сотрудничеством. Очень подробно объяснила задание, научила некоторым вещам, за что я ей очень благодарна. Оплата - своевременная. С удовольствием будем работать дальше)
olesin
Олеся 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Отличные качественные описания новинок фильмов, информация к которым зачастую отсутствуют на русском. Перешли на долгосрочное сотрудничество.
Светлана прекрасный работодатель: четко формулирует требования, своевременно осуществляет оплату, приятна в общении. От сотрудничества только самые положительные впечатления. Рекомендую всем фрилансерам.
new_winner
Валерия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$25
3 дня
Поражают сроки выполнения работы - очень быстро! Готова выслушать все пожелания и внести корректировки. Действительно пишет свои уникальные описания, пользуясь иностранными источниками. Продолжаем работать!
Отличный,порядный и добросовестный заказчик. Светлана приятный человек в общении, умеет подобрать нужные слова. Терпеливо и трепетно относится к исполнителю. Своевременная оплата. Очень понравилось сотрудничать. Надеюсь наше сотрудничество на этом не закончится. Желаю Вам только творческих успехов.
without_nick
Владимир 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа! Причем, все обещанное (качественный рерайт) было сделано досрочно!
Светлана очень ответственный заказчик, платит вовремя, по ней часы сверять. Отлично поработали. Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

SergWD
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад
Scorpio_Lady
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
olesin
Олеся 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
new_winner
Валерия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
without_nick
Владимир 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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