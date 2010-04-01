Количество, цена, форма отчета. Сразу пишите в icq или личку информацию, не надо ждать ответного "здрасте". В качестве отчета хотелось бы список ссылок, чтобы я мог скриптом проверить процент валидности.
Описания к объектам
Необходимо написание оригинальных текстов (ПОЛНОЦЕННЫХ описаний) к фильмам, книгам, играм, путешествиям (достопримечательностям) и известным персонам на сайте Imhonet.ru.
Описание - это полный рерайт для SEO-оптимизации с указанием ключевых слов, неоднократным упоминанием названий фильмов-книг и т.д. в тексте описания, проставлением ссылок на другие страницы сайта.
Минимальный объем описания – 350 знаков (5,5-6 строчек).
Минимум описаний в месяц – 50 шт.
*Все тексты будут просматриваться перед постановкой на сайт.
Возможно, написание тестового варианта.
Оплата – поштучно
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