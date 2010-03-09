Нужно 800 страниц вставить на сайт

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Закрыт23 заявки431 просмотр

Добрый день!

нужно вставить на сайт примерно 800 страниц: страницы взять с сайтов подобной тематики. Размер статей - не имеет принципиального значения.

сроки не горят, можно делать в разумном темпе.

интересует цена и время.

15 лет назад
hristosenko
Михаил 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров