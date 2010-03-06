(Желающим: оставить заявку по форме и написать в асю: ссылку на профиль + пару слов о работе и ссылку на проект) Здравствуйте. У меня есть личный проект - ...
Наполнение форума
Требуются наполнители для форума, стоимость поста 4 руб. за пост, посты типа круто, клево и т.п. не учитываются, креативный подход приветствуется.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется постинг на форуме тематики Subaru impreza, WRX, STI. Цена поста длиной не менее 120 символов – 0.10$Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть база данных по странам, которую нужно наполнить информацией о гостиницах. Список стран есть. Информация только на английском языке, ищется с помощью гугла, берется с сайтов гостиниц. Примеры поисковых запросов даем. Оформляется ...Закрыт15 лет назад
- $50
Стартап проекту требуются постеры для работы с форумом (+комменты к статьям) На первом этапе (7 дней) необходимо несколько (5-10) человек для наполения форума по психологии и комментирование статей. По форуму - десять-двадцать осмысленных ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Для рекламы сайта http://www.bukmekerskiekontory.ru (про букмекерские конторы и ставки на спорт) нужна статичная картинка 133*100 jpg цель: обеспечить высокую кликабельность (CTR), но чтобы человек понимал куда идет ...Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется грамотно и качественно заполнить форум темами и сообщениями, подходящими по тематике к разделам форума. Работаем с предоплатой 50% остальная сумма по факту. Более подробно в ПС.Завершен15 лет назад
Надо найти, желательно бесплатную, тему для wordpress определённой цветовой гаммы - Желто-черно-красной... преобладает жёлтый, дальше черный и меньше всего красного... От исполнителя хотелось бы получить список (набор скриншотов) из нескольких тем, 5-6, ...Завершен15 лет назад
Необходим подрядчик для выполнения естественного постинга(форума и блоги) по теме или(еще лучше) дополнения темы автора своими постами ссылаясь на одну из внутренних страниц. Ссылаться нужно на информационный портал об Абхазии. Работа по ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Оплачиваются сообщения длинной не менее 200 знаков, написанные "в тему". Оплата будет производиться через WMR деньги в рублях. Минимум 100 сообщений. Короткие и глупые сообщения не ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Наполнение интернет - магазина товарами. Кожаные изделия: портфели, барсетки, чемоданы и т.д. Необходимо: 1. Скачать фото товаров и описания на сайте (разрешено) 2. Рерайт описаний товаров, около 30% текста ...Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершен15 лет назад