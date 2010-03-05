Добавление фото на сайт и его описание

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок650 просмотров

(Желающим: оставить заявку по форме и написать в асю: ссылку на профиль + пару слов о работе и ссылку на проект)

Здравствуйте.

У меня есть личный проект - рыболовная фотогалерея.

Работает на простой системе управления.

Нужна помощь фрилансеров.

Порядок работы:

1. Я даю фотографии (Вам их искать не нужно);

2. Вы заливаете их на сайт в нужную рубрику и пишите описание (до 50 знаков) по типу: "удачная рыбалка, золотой красавец, как Вам улов?" и т.п. Примеров много - посмотрите уже на сайте.

3. Я проверяю - оплачиваю.

Стоимость 1 фотки - 0,05 у.е.

Заказ от 100 фоток, но постепенно (мне их еще найти нужно).

ФОРМА ЗАЯВКИ В ТЕНДЕР:

1. Контакты;

2. Время в сети;

3. Похожий опыт - ?!

4. Ваш комментарий.

15 лет назад
TransWrite
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов

Выбранный исполнитель

Trixter37
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
10 дней

Заявки фрилансеров

Trixter37
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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