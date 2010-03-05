Добавление контента на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок313 просмотров

Необходимо вносить контент на сайт www.city-compass.com, через специальную систему администрирования.

Требования.

Заведение должно быть внесено с небольшим описанием, логотипом, фотографиями, контактами и отметкой на карте. Заведение должно содержать все свои филиалы (адреса), по каждому из адресов должны быть заполнены все данные. Особенно важна информация о залах.

Требования к описанию – оптимально около 500 знаков.

Требования к логотипу – по возможности на белом фоне, если нет - обязательно высылать нам на почту для редактирования.

Требования к фотографиям – без всяких вотермарков, исключения – вотермарк заведения. Приличный размер. Количество не менее 5, чем больше – тем лучше.

Обязательно связаться с заведением, уточнить вопросы, сообщить о том что его добавили в наш каталог и выслать пригласительное письмо на почту (делается в админке автоматом).

Стоимость одного заведения 10 UAH. Выплата за любое количество заведение.

За качество – премии.

Во вложении пример работы с мастером.

15 лет назад
DoctorD
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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