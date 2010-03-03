Требуется контент-редактор электротехнического сайта. 2 сайта с разными группами продукции под управлением CMS Bitrix, с единой админпанелью. Управление контентом, его редактирование и размещение, предложения по улучшению, поисковая оптимизация. Сайты - e-ks.ru, wago.spb.ru
Наполнение интернет магазина товарами.
Есть магазин секс-шоп, нужно заполнить каталог товара.
- Уникальное название товара
- Краткое описание, уникальное
- Полное описание, уникальное
- Характеристики товара
- до 5 фотографий, 1 минимум
Источников нет, нужно самостоятельно искать. Мы даем только артикулы, общие по отрасли. По артикулам нужно искать товар и писать к нему описания, подбирать фотографии. Язык описаний - русский. Всего около 5 000 товаров.
Требования к кандидатам:
- оперативность
- грамотность.
- проживание в Киеве или Киевском р-не.
Пример описания можно посмотреть здесь
http://kisshop.com.ua/product_info.php/info/p101567404_Nabor-seks-igrushek---Lyubovnyi-prigavor.html
Заинтересовавшихся просьба указать телефон для связи и цены.
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