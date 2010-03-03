Наполнение интернет магазина товарами.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки318 просмотров

Есть магазин секс-шоп, нужно заполнить каталог товара.

- Уникальное название товара

- Краткое описание, уникальное

- Полное описание, уникальное

- Характеристики товара

- до 5 фотографий, 1 минимум

Источников нет, нужно самостоятельно искать. Мы даем только артикулы, общие по отрасли. По артикулам нужно искать товар и писать к нему описания, подбирать фотографии. Язык описаний - русский. Всего около 5 000 товаров.

Требования к кандидатам:

- оперативность

- грамотность.

- проживание в Киеве или Киевском р-не.

Пример описания можно посмотреть здесь

http://kisshop.com.ua/product_info.php/info/p101567404_Nabor-seks-igrushek---Lyubovnyi-prigavor.html

Заинтересовавшихся просьба указать телефон для связи и цены.

15 лет назад
Rostyslav-biz
Ростислав 
51 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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