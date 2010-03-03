Добавление контента

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Закрыт9 заявок280 просмотров

Есть сайт на dle bestklip.ru, на который необходимо добавить видео.

По сути нужно просто вставить скрин клипа и ссылку на youtube.

Необходимо около 400 клипов. Сколько это будет стоить?

DLE
15 лет назад
PetyaSh
Петр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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