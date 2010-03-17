Работа на популярных форумах.

Здравствуйте! Нужен постинг тем с определенным текстом (текст дам, ничего придумывать не нужно) на популярных форумах. Тема из списка дозволеных ) Ничего криминального (скажу при общении)

От Вас требуется цена за создание одной темы и количество тем в день.

(Также рассматриваются другие, альтернативные, виды спама.)