Наполненить товарами интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок328 просмотров

Необходимо давить в каталог товаров 1000 позиций в Joomla, работа через админку.

Описание товара состоит:

- производитель, название модели.

- описание модели

- рисунок (сжать до необходимых размеров)

Тематика: Интернет-магазин постельного белья. Источников нет, нужно искать подходящие источники и копипастить с небольшими правками.

Оплата по факту.

Стоимость за 1000 товаров?

Joomla
15 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнение доски объявлений

    $100

    Требуется 2-3 человека для наполнения доски объявлений свежими объявлениями Объемы большие, первое время работаем по тарифу 0,05-0,20 гривен (либо 0,2-0,8 рублей) за одно объявление, дальше возможен перевод на ставку. Расчет 1-2 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение сайта вакансий

    Здравствуйте! Интересует человек, который сможет отслеживать новые интересные вакансии для молодежи и кросспостить их на указанный ресурс. Где отслеживать? Профильные сайты: www.stood.ru www.stazher.com Livejournal.com и другие ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуется контент менеджер для наполнения сайта: 4-pda.su Движок ДЛЕ опыт обязателен. Пишите в проект вашу цену за 1 пост.

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 100% Рерайт описаний товаров

    Требуется контент менеджер для неплагиатного рерайта описаний к товарам (детские игрушки), представленным в каталоге магазина (глубокий рерайт). Размер описания около 400 зн без пробелов, неплагиат. Цена 0,20 уе за 1 позицию. Пример: ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Забивка данных

    Ищется команда из 3-4 человек для забивки данных в каталог Интернет-магазина. Желательно из одного города/офиса. Обязанности - изъятие технической информации из электронных каталогов, прайсов, сайтов производителей - создание электронной базы ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Забивка данных в каталог

    Ищется команда из 3-4 человек для забивки данных в каталог Интернет-магазина. Желательно из одного города/офиса. Обязанности - изъятие технической информации из электронных каталогов, прайсов, сайтов производителей - создание электронной базы ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Найти много сайтов на одну тему

    Мне нужно найти много сайтов фирм, торгующих сантехникой. Интернет-магазины сантехники - НЕ нужны. "Серые" и неприметные дизайны - тоже не надо. Дизайн сайто должен быть выполнен на профессиональном и на очень профессиональном уровнях. Также принимаются ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение/поддержка сайта о детях

    Требуется наполнение грамотными материалами о детях сайта на движке http://livestreet.ru/ Вариантов два: 1)копипаст из интернет форумов вопросов, посвященных детям и подходящим по тематике. отвечать на вопросы будут другие люди. 2)написание грамотных уникальных ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад