Требуется 2-3 человека для наполнения доски объявлений свежими объявлениями Объемы большие, первое время работаем по тарифу 0,05-0,20 гривен (либо 0,2-0,8 рублей) за одно объявление, дальше возможен перевод на ставку. Расчет 1-2 ...
Наполненить товарами интернет-магазин
Необходимо давить в каталог товаров 1000 позиций в Joomla, работа через админку.
Описание товара состоит:
- производитель, название модели.
- описание модели
- рисунок (сжать до необходимых размеров)
Тематика: Интернет-магазин постельного белья. Источников нет, нужно искать подходящие источники и копипастить с небольшими правками.
Оплата по факту.
Стоимость за 1000 товаров?
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