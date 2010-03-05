Промодерировать объявления

С сайта http://www.championat.ru/hockey/_superleague/28/calendar/tour.html нужно перенести на другой сайт результаты матчей. Нужно заполнять четыре поля: день, выбрать из списков соперников и ввести счет и тип исхода матча (овертайм и т.д.). Первый сезон уже заполнен по ...