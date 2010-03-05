Промодерировать объявления

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$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок245 просмотров

Есть доска объявлений: http://fsbo.od.ua/

Там добавлено ~300 объявлений

Надо поудалять левые и опубликовать нормальные

Очень простая админка

15 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
15 лет назад
$5
1 день
Отлично справилась со своей работой!
Легкий в общении человек, интересное задание, мгновенная оплата. Всем рекомендую сотрудничать с заказчиком!

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
15 лет назад