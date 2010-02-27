Почистить социалку от мусора

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок311 просмотров

1. Поудалять нетематический контент

2. Почистить от левых комментариев

3. Покилять юзеров, которые понаприсылали это

Движок Pligg, мусора много

Сам сайт - http://erponline.ru/

15 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров