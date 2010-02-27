ICQ 7=6=6=0=0=0=0=0 5$ за 100 постов .Длина поста не важна .Важно ответить про существу -не важно,коротко или длинно -по желанию. Писать нужно с разных аккаунтов -чем их больше,тем лучше ...
Почистить социалку от мусора
1. Поудалять нетематический контент
2. Почистить от левых комментариев
3. Покилять юзеров, которые понаприсылали это
Движок Pligg, мусора много
Сам сайт - http://erponline.ru/
Заявки фрилансеров
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