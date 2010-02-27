Необходимо наполнить интернет-магазин музыкальных инструментов. Магазин работает на Virtuemart, наполнение через админку. Каталог уже заполнен: производитель, категория, артикул и т.д. уже выбраны, остается добавить описание и картинки. Описания и картинки брать ...
Редактирование и добавление контента.
Здравствуйте, в общем нужно отредактировать около 900 позиций, редактирование не тяжелое, и за одну позицию даем 1 руб. Далее нужно будет добавить контента, добавление за 3 рубля.
Примеры того что нужно сделать, покажу тому, кто готов работать за эту сумму, и в нормальные сроки.
Выбранный исполнитель
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