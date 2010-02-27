Редактирование и добавление контента.

Здравствуйте, в общем нужно отредактировать около 900 позиций, редактирование не тяжелое, и за одну позицию даем 1 руб. Далее нужно будет добавить контента, добавление за 3 рубля.

Примеры того что нужно сделать, покажу тому, кто готов работать за эту сумму, и в нормальные сроки.