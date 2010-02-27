Редактирование и добавление контента.

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Закрыт23 заявки422 просмотра

Здравствуйте, в общем нужно отредактировать около 900 позиций, редактирование не тяжелое, и за одну позицию даем 1 руб. Далее нужно будет добавить контента, добавление за 3 рубля.

Примеры того что нужно сделать, покажу тому, кто готов работать за эту сумму, и в нормальные сроки.

15 лет назад
Lovecore
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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