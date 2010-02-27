Наполнение интернет-магазина: картинки и описания

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт22 заявки494 просмотра

Необходимо наполнить интернет-магазин автохимии и инструмента картинками и описаниями товара.

Магазин построен на движке VamShop. Заполнение - через админку. Весь каталог заполнен. Картинки и описания необходимо искать самостоятельно в интернете и подгонять под стандарт сайта. Часть картинок может быть предоставлена в отсканированном варианте, подлежащем небольшой обработке (обрезка, изменение размера).

Общий объём каталога - более 5000 наименований. Возможна параллельная работа нескольких операторов с разбивкой по разделам каталога.

Оплата сдельная, исходя из количества заполненных карточек товаров.

Опыт работы с VamShop является большим плюсом. В комментариях указывайте свои пожелания по оплате.

15 лет назад
Avaks
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

TatyanaMS
Татьяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

TatyanaMS
Татьяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Составление описаний

    Нужно составлять описания по заданной схеме. Ничего сложного: копировать-вставить, иногда нужно править информацию после перевода. Подробнее объясню выбранному кандидату. Большая просьба отвечать только в проекте, в личку не писать.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа на форумах

    $250

    Нужны люди для работы на форумах. Мы продаём то что ищут на форумах и для этого делают посты в разделах "куплю..." или "ищу...". Список форумов мы предоставляем. Посты ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо добавлять файлы на проект

    Добрый вечер. Необходим наполнитель на проект "Клуб любителей онлайн игр" в раздел "Файлы" (Дополнения, Карты, Сборки серверов, Программы , Патчи и т.д.) для примера файл "L2 - Informer" . Надо знать и разб ираться в ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайтов.

    $500

    Веб-студии требуется человек для периодического наполнения сайтов. Что предстоит делать: - искать информацию - рерайтить - работать с изображениями - добавлять на сайт - подобное в том же духе. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение Форума

    Нужны Молодые Люди Для Работы По Наполнению форума разного вида информацией работы много платим не много Предпочтение отдаем новичкам Для Связи Прочтите Прикрепленный Файл

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайтов информацией

    Привет. Меня зовут Иван. Я работаю в компании Инновация (www.innovation.by). Ищу сотрудника на удаленную работу, с перспективой переезда в офис. Прямо сейчас есть 2 проекта, которые необходимо наполнить. Знания: joomla, в ...

    Joomla
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо собрать базу в Excel

    Имеется список продуктов магазина в Excel. Данный список содержит следующие поля: 1. Артикль магазина 2. Краткое описание продукта 3. Тип продукта 4. Производитель продукта Необходимо ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад