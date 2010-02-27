Добрый день. Есть сайт, на который ежедневно требуется добавление 30 новостей фото, и 30 новостей видео и их комментирование. Оплата за 1 видео или фото новость с ...
Наполнение интернет-магазина: картинки и описания
Необходимо наполнить интернет-магазин автохимии и инструмента картинками и описаниями товара.
Магазин построен на движке VamShop. Заполнение - через админку. Весь каталог заполнен. Картинки и описания необходимо искать самостоятельно в интернете и подгонять под стандарт сайта. Часть картинок может быть предоставлена в отсканированном варианте, подлежащем небольшой обработке (обрезка, изменение размера).
Общий объём каталога - более 5000 наименований. Возможна параллельная работа нескольких операторов с разбивкой по разделам каталога.
Оплата сдельная, исходя из количества заполненных карточек товаров.
Опыт работы с VamShop является большим плюсом. В комментариях указывайте свои пожелания по оплате.
Выбранный исполнитель
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