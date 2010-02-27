Наполнение интернет-магазина: картинки и описания

Необходимо наполнить интернет-магазин автохимии и инструмента картинками и описаниями товара.

Магазин построен на движке VamShop. Заполнение - через админку. Весь каталог заполнен. Картинки и описания необходимо искать самостоятельно в интернете и подгонять под стандарт сайта. Часть картинок может быть предоставлена в отсканированном варианте, подлежащем небольшой обработке (обрезка, изменение размера).

Общий объём каталога - более 5000 наименований. Возможна параллельная работа нескольких операторов с разбивкой по разделам каталога.

Оплата сдельная, исходя из количества заполненных карточек товаров.

Опыт работы с VamShop является большим плюсом. В комментариях указывайте свои пожелания по оплате.