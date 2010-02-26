Работа на форумах

Нужны люди для работы на форумах.

Мы продаём то что ищут на форумах и для этого делают посты в разделах "куплю..." или "ищу...".

Список форумов мы предоставляем.

Посты короткие и однотипные в основном список товаров.

Список товаров надо составлять по слыслу того что ищет человек из общего списка.

Несколько форумов на английском языке.

Укажите цену в центах за 10 постов.

Платим комиссию с продаж.

Оплата по веб мани раз в неделю.

Постов тебуется очень много (тысячи).