Наполнение и раскрутка Форума

Здравствуйте! Задача состоит в следующем.

Есть форум который находится на украинском сайте (тематика: Городской Новостной).

Нужны люди которые согласны общаться на форуме на разные темы (можно по руски и укрански), а также по теме сайта, создавать топики и т.д. естественно мы готовы оплачивать все это.

Также готов выслушать все предложения по раскрутке форума. ссылку могу скинуть в личку.

Жду ваших предложений.