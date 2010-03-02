Требуется наполнить базу товаров интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен14 заявок421 просмотр

Требуется наполнить базу товаров интернет-магазина (nbook.by)

компьютеров и компьютерной техники.

- Общее количество товаров для ввода - примерно 200-500 (двести-пятьсот) (уточняется будет по ходу).

- Наполнение позиции представляет собой:

-- Поиск изображения товара. (маленькая картинка, большая) Фото должны быть без коперайтов то-есть чистые.

минимум 4 картинки.

-- Загрузку изображений через веб-интерфейс

-- Поиск и ввод основных параметров товара по шаблону ( копипейст – краткое описание, техническое описание. )

-- Копирование наиболее важных параметров в поле "краткое описание"

Пример заполненного товара - __http://nbook.by/product_112.html

Описание желательно брать с __ rozetka.com.ua

Фото – по вашему усмотрению.

Пишите цены за 1 позицию.

Оплата возможна за каждые 10 товаров.

связь только через skype = greenexinvestment

HTML
15 лет назад
hlopec
Игорь 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$30
30 дней
С поставленной задачей справился, во время работы проблем не возникло. Рекомендую.
Отличный заказчик. Поставил четкие задачи, все наглядно показал и с оплатой не было проблем. +10

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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