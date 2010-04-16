Наполнение сайта мобильной тематики topmobi.info

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки312 просмотров

http://topmobi.info/load/ здесь надо равномерно заполнить все разделы. Всего надо 200 новых файлов.

К каждому файлу описание размером ~300 символов или ~30 слов. Либо своими словами, либо рерайт, как удобнее, главное, чтобы при проверке текст был уникальным. Обязательно без орфографических ошибок. В название поста вплетаем всегда слова "скачать java-игру", "скачать бесплатно java-игру", "новая java-игра", "скачать java игру бесплатно". Откуда брать контент находим сами. Главное не с одного ресурса. Файлы должны представлять интерес для посетителей, а не просто, чтобы заполнить раздел лишь бы чем.

Пример правильно оформленного поста - http://topmobi.info/load/skachat_java_igru_planet_51_behind_the_wheel/5-1-0-1213

За каждый файл с описанием $0.2. Всего 40$. Срок неделя.

Java
15 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$40
7 дней
Отличный фрилансер, выполнение вовремя, всегда на связи. Рекомендую.
Максим, спасибо вам огромное за ваше терпение и стойкость, за чувство юмора и приветливость. Вы лучший! Авторам, которым только предстоит работать с данным заказчиком могу сказать, что за время работы у меня с данным заказчиком не было никаких нестыковок, очень адекватный, всегда на связи и очень терпеливый (ну просто очень-очень).

Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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