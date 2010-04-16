Наполнение сайта мобильной тематики topmobi.info

http://topmobi.info/load/ здесь надо равномерно заполнить все разделы. Всего надо 200 новых файлов.

К каждому файлу описание размером ~300 символов или ~30 слов. Либо своими словами, либо рерайт, как удобнее, главное, чтобы при проверке текст был уникальным. Обязательно без орфографических ошибок. В название поста вплетаем всегда слова "скачать java-игру", "скачать бесплатно java-игру", "новая java-игра", "скачать java игру бесплатно". Откуда брать контент находим сами. Главное не с одного ресурса. Файлы должны представлять интерес для посетителей, а не просто, чтобы заполнить раздел лишь бы чем.

Пример правильно оформленного поста - http://topmobi.info/load/skachat_java_igru_planet_51_behind_the_wheel/5-1-0-1213

За каждый файл с описанием $0.2. Всего 40$. Срок неделя.