Подборка сайтов

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Закрыт2 заявки224 просмотра

Нужен человек который сможет сделать подборку тематических сайтов с большой посещаемостью в Киеве,Одессе,Симферополе для размещения баннерной рекламы.

База должна состоять:

Названия,посещаемость,цена размещения и так по каждому городу.

Просьба указывать цену, и контакты для связи.

Нужна только качественная база!

15 лет назад
qwe_123
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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