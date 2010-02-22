Необходимо добавить на сайт Онлайн Телевидения телеканалы (естествеенно, вещающие в интернет).
Добавление статей по Joomla тематике
Нужно добавлять статьи на сайт по тематике Joomla версии 1.5. То есть ищем статьи на других сайтах и копируем их. Также необходима иллюстрация в вступительном тексте к каждой статье. Статьи проходят модерацию и потом публикуются. Оплата только за одобренные статьи.
Оставляйте свои цены.
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