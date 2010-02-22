Добавление статей по Joomla тематике

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Закрыт4 заявки221 просмотр

Нужно добавлять статьи на сайт по тематике Joomla версии 1.5. То есть ищем статьи на других сайтах и копируем их. Также необходима иллюстрация в вступительном тексте к каждой статье. Статьи проходят модерацию и потом публикуются. Оплата только за одобренные статьи.

Оставляйте свои цены.

Joomla
15 лет назад
jschool
Богдан 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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