Добавление статей по Joomla тематике

Нужно добавлять статьи на сайт по тематике Joomla версии 1.5. То есть ищем статьи на других сайтах и копируем их. Также необходима иллюстрация в вступительном тексте к каждой статье. Статьи проходят модерацию и потом публикуются. Оплата только за одобренные статьи.

Оставляйте свои цены.