Наполнение тематических форумов

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нам требуются постеры для постоянно сотрудничества, нужно оставлять сообщения на тематических форума х. Главное требование - это ответственность, так как вся работа будет тщательно проверяться.

Тематика: ставки на спорт, тотализатор.

Оплата 5 руб за сообщение.

В предложениях, пожалуйста, опишите был ли у вас опыт подобной работы и оставьте адрес электронной п очты, я скину условия сотрудничества.