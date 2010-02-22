Наполнение тематических форумов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок310 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нам требуются постеры для постоянно сотрудничества, нужно оставлять сообщения на тематических форума х. Главное требование - это ответственность, так как вся работа будет тщательно проверяться.

Тематика: ставки на спорт, тотализатор.

Оплата 5 руб за сообщение.

В предложениях, пожалуйста, опишите был ли у вас опыт подобной работы и оставьте адрес электронной п очты, я скину условия сотрудничества.

15 лет назад
tatiana8706
Tatiana Buchkova 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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