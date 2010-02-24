Комментарии для сайта по медицине

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен19 заявок669 просмотров

Работу нужно выполнить до пятницы 26.02.2010 18:00 по Москве.

Темы сайта: http://vegalife.ru/blog_all/178-разделы-сайта.html

Длина комментария от 200 до 500 символов без пробелов.

Максимум 2 комментария на один пост.

Стоимость 0.3$ за комментарий.

Порядок работы:

1. Выбираете 3 поста для комментариев, там где нет комментариев.

3. В личном сообщение - ev9eniy, указываете 3 ссылки на посты.

Оплата на прямую через weblancer.net

4. Я подтверждаю личным сообщением посты и стоимость работы, а так же количество комментариев.

После моего подтверждения:

5. Регистрируетесь на сайте http://vegalife.ru/reg

6. Загружаете любую аватарку по вкусу:

http://yandex.ru/yandsearch?text=аватары+юзерпики

http://www.google.ru/search?q=аватары+юзерпики

7. Создаете комментарии.

Можно так же взять с любых тематических сайтов.

Если берете готовые, делаете не большой реврайтинг

что бы уникальность текста была более 50% по

http://advego.ru/plagiatus/

15 лет назад
ev9eniy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

lachey
62 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Большое спасибо!
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$1
1 день
Большое спасибо за работу!
Хороший заказчик = грамотно составляет ТЗ + своевременно оплачивает работу + позитивен в общении. Была рада сотрудничеству!
Alenka78
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Огромное спасибо!
danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Все ок, спасибо большое!
Всё ОК.
zhalya
Жаля 
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Большое спасибо за работу! А главное комментарии по работе сайта, очень важно!
Позитивный заказчик. Работать было одно удовольствие! Спасибо.
anemona
Марина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$1
1 день
Спасибо большое!
helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$1
1 день
Большое спасибо за работу!
Евгений дает четкие указания в работе, очень внимателен в общении, мой респект!

Заявки фрилансеров

lachey
62 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
Alenka78
33 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
zhalya
Жаля 
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
anemona
Марина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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