Комментарии для сайта по медицине

Работу нужно выполнить до пятницы 26.02.2010 18:00 по Москве.

Темы сайта: http://vegalife.ru/blog_all/178-разделы-сайта.html

Длина комментария от 200 до 500 символов без пробелов.

Максимум 2 комментария на один пост.

Стоимость 0.3$ за комментарий.

Порядок работы:

1. Выбираете 3 поста для комментариев, там где нет комментариев.

3. В личном сообщение - ev9eniy, указываете 3 ссылки на посты.

Оплата на прямую через weblancer.net

4. Я подтверждаю личным сообщением посты и стоимость работы, а так же количество комментариев.

После моего подтверждения:

5. Регистрируетесь на сайте http://vegalife.ru/reg

6. Загружаете любую аватарку по вкусу:

http://yandex.ru/yandsearch?text=аватары+юзерпики

http://www.google.ru/search?q=аватары+юзерпики

7. Создаете комментарии.

Можно так же взять с любых тематических сайтов.

Если берете готовые, делаете не большой реврайтинг

что бы уникальность текста была более 50% по

http://advego.ru/plagiatus/