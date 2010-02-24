На сайте существует раздел общение который организован в виде групп. Необходимо создать несколько тематических групп-форумов с подгруппами и наполнять их материалом (факты про автомобили, автомобильные истории, советы автомобилистам, полезная информация и ...
Комментарии для сайта по медицине
Работу нужно выполнить до пятницы 26.02.2010 18:00 по Москве.
Темы сайта: http://vegalife.ru/blog_all/178-разделы-сайта.html
Длина комментария от 200 до 500 символов без пробелов.
Максимум 2 комментария на один пост.
Стоимость 0.3$ за комментарий.
Порядок работы:
1. Выбираете 3 поста для комментариев, там где нет комментариев.
3. В личном сообщение - ev9eniy, указываете 3 ссылки на посты.
Оплата на прямую через weblancer.net
4. Я подтверждаю личным сообщением посты и стоимость работы, а так же количество комментариев.
После моего подтверждения:
5. Регистрируетесь на сайте http://vegalife.ru/reg
6. Загружаете любую аватарку по вкусу:
http://yandex.ru/yandsearch?text=аватары+юзерпики
http://www.google.ru/search?q=аватары+юзерпики
7. Создаете комментарии.
Можно так же взять с любых тематических сайтов.
Если берете готовые, делаете не большой реврайтинг
что бы уникальность текста была более 50% по
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