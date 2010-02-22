Наполнение автомобильного сайта

На сайте существует раздел общение который организован в виде групп.

Необходимо создать несколько тематических групп-форумов с подгруппами и наполнять их материалом

(факты про автомобили, автомобильные истории, советы автомобилистам, полезная информация и т.п.)

Сайт сделан на самописной CMS и ещё немного сыроват, поетому будут также приветствоваться предложения по улучшению.

Объем постинга 3-4 новых топика в день + 3-4 коммента с разных аккаунтов.

Итого должно получится не менее 100 комментов и 100 топиков (статей) за месяц.

сайт avtolubiteli.com.ua

Работу нужно проводить в течении месяца.

Ваши предложения по оплате.