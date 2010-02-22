Поиск авто инструкций, программ и книг по ремонту авто. Закачка по FTP на сайт. Добавление информации через админку на сайт. Для каждого мануала нужно будет составить описание.
Наполнение автомобильного сайта
На сайте существует раздел общение который организован в виде групп.
Необходимо создать несколько тематических групп-форумов с подгруппами и наполнять их материалом
(факты про автомобили, автомобильные истории, советы автомобилистам, полезная информация и т.п.)
Сайт сделан на самописной CMS и ещё немного сыроват, поетому будут также приветствоваться предложения по улучшению.
Объем постинга 3-4 новых топика в день + 3-4 коммента с разных аккаунтов.
Итого должно получится не менее 100 комментов и 100 топиков (статей) за месяц.
сайт avtolubiteli.com.ua
Работу нужно проводить в течении месяца.
Ваши предложения по оплате.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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