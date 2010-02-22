Сайт www.it-ip.com.ua, прайс с наименованием и ценой нужно: 1.наполнить товаром с описанием,и картинкой 2.упорядочить каталог согласно товару.
Заполнить xls файл по входным данным
Необходимо заполнить xls файл, также вырезать изображения из предоставленных файлов. Пример файла в приложении.
Заявки фрилансеров
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