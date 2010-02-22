Поиск и добавление информации на авто сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок331 просмотр

Поиск авто инструкций, программ и книг по ремонту авто.

Закачка по FTP на сайт.

Добавление информации через админку на сайт.

Для каждого мануала нужно будет составить описание.

15 лет назад
Helias
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров