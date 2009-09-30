ev9eniy

Евгений ev9eniy

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Евгений - BITRIX / JOOMLA / AcrionScript 3/JQUERY/PHP/SQL/HTML/CSS

Важно: Сам первым никогда в ICQ, Skype и email не стучусь и всегда оставлю заявку в проекте.

Работаю full-time, поэтому проекты с freelance не беру, после работы занимаюсь полезными проектами.

Нахожусь в Москве.

Возможна оплата по безналу (НДС) с заключением договора.

Или оплата по Yandex Money, WebMoney.

Если Вы недавно в системе, у Вас небольшой рейтинг и совсем мало отзывов,

я буду работать:

1) Поэтапно, завершил этап разработки - получил часть оплаты.

2) По безопасной сделки http://www.weblancer.net/help/16.html с заключением договора http://www.weblancer.net/help/23.html

Работа 2013, приложение по android.

Интеграция новостей и статей с сайта:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.provodka

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Отзывы заказчиков

victorydesign
Лекс 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$112
10 баллов
11 лет назад
Скрипт бронирования автомобиля
Joomla
Работой Евгения остался доволен! Все сделал как надо!
Спасибо за грамотный подход к работе, а главное за своевременную оплату! Успехов в работе!
Ответный отзыв
wonka_2k
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
15 лет назад
Доработка двух скриптов на jquery
jQuery
Данный фрилансер - подарок заказчику. Не в чем упрекнуть, со всем справился отлично, спокойно выслушивал придирки и переделывал. Спасибо, Евгений :) Еще обратимся
Все отлично! Спасибо большое за сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$84
10 баллов
15 лет назад
Доработка VirtueMart 1.1.3 stable for Joomla 1.0.
Joomla
Все прекрасно, Евгений - человек с системным подходом в решении задач, все поясняет четко, на каждую задачу привел примеры в картинках, точен в описаниях. Я очень доволен, я еще не встречал такого правильного подхода!!
Все отлично! Всегда на связи, моментальная оплата, ясные и понятные задания. Сотрудничеством доволен! Рекомендую как отличного заказчика.
Ответный отзыв
mihse
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Доработка компонента для Joomla 1.5
AJAXJoomla
Быстро, качественно. Отличный специалист по Joomla 1.5.
Все хорошо, оплату получил в срок.
Ответный отзыв
vladd
54 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Нужно отпарсить данные гугл-аналитикс
Сделал работу как для себя. Просил сделать одно, а сделал всё гораздо лучше. Рекомендую, только сильно не загружайте - мне еще пригодится)))))
Отличный заказчик все подробно объяснил и был постоянно онлайн! Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
5 отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $45
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга