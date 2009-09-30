Евгений - BITRIX / JOOMLA / AcrionScript 3/JQUERY/PHP/SQL/HTML/CSS
Важно: Сам первым никогда в ICQ, Skype и email не стучусь и всегда оставлю заявку в проекте.
Работаю full-time, поэтому проекты с freelance не беру, после работы занимаюсь полезными проектами.
Нахожусь в Москве.
Возможна оплата по безналу (НДС) с заключением договора.
Или оплата по Yandex Money, WebMoney.
Если Вы недавно в системе, у Вас небольшой рейтинг и совсем мало отзывов,
я буду работать:
1) Поэтапно, завершил этап разработки - получил часть оплаты.
2) По безопасной сделки http://www.weblancer.net/help/16.html с заключением договора http://www.weblancer.net/help/23.html
Работа 2013, приложение по android.
Интеграция новостей и статей с сайта:
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Скрипт кто хочет стать миллионером2580 просмотров
- AJAX корзина для OSСommerce366 просмотров
- JQuery позиционирование эл-тов397 просмотров
- Bitrix 7 - JavaScript выпадающее меню317 просмотров
- Bitrix 8 - Программирование и настройка312 просмотров
- SQLite 3 парсер в MySQL352 просмотра
- Joomla компонент + модуль, авто калькулятор394 просмотра
- Модуль vbullien 3.8.3368 просмотров
- Lineage 2 Кто хочет стать миллионером, модификация487 просмотров
- Алгоритм поиска похожих файлов для Joomla 1.5307 просмотров
- Joomla: ajax поиск на сайте через Yandex XML440 просмотров
- Парсинг ключевых слов в урл из Google Analytics366 просмотров
Отзывы заказчиков
$112
10 баллов
11 лет назад
Joomla
Работой Евгения остался доволен! Все сделал как надо!
Ответный отзыв
Спасибо за грамотный подход к работе, а главное за своевременную оплату! Успехов в работе!
$45
10 баллов
15 лет назад
jQuery
Данный фрилансер - подарок заказчику. Не в чем упрекнуть, со всем справился отлично, спокойно выслушивал придирки и переделывал. Спасибо, Евгений :) Еще обратимся
Ответный отзыв
Все отлично! Спасибо большое за сотрудничество. Рекомендую!
$84
10 баллов
15 лет назад
Joomla
Все прекрасно, Евгений - человек с системным подходом в решении задач, все поясняет четко, на каждую задачу привел примеры в картинках, точен в описаниях. Я очень доволен, я еще не встречал такого правильного подхода!!
Ответный отзыв
Все отлично! Всегда на связи, моментальная оплата, ясные и понятные задания. Сотрудничеством доволен! Рекомендую как отличного заказчика.
$60
10 баллов
16 лет назад
AJAXJoomla
Быстро, качественно. Отличный специалист по Joomla 1.5.
Ответный отзыв
Все хорошо, оплату получил в срок.
$30
10 баллов
16 лет назад
Сделал работу как для себя. Просил сделать одно, а сделал всё гораздо лучше. Рекомендую, только сильно не загружайте - мне еще пригодится)))))
Ответный отзыв
Отличный заказчик все подробно объяснил и был постоянно онлайн! Рекомендую!
Веб-программирование
5 отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $45
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга