Евгений - BITRIX / JOOMLA / AcrionScript 3/JQUERY/PHP/SQL/HTML/CSS

Важно: Сам первым никогда в ICQ, Skype и email не стучусь и всегда оставлю заявку в проекте.

Работаю full-time, поэтому проекты с freelance не беру, после работы занимаюсь полезными проектами.

Нахожусь в Москве.

Возможна оплата по безналу (НДС) с заключением договора.

Или оплата по Yandex Money, WebMoney.

Если Вы недавно в системе, у Вас небольшой рейтинг и совсем мало отзывов,

я буду работать:

1) Поэтапно, завершил этап разработки - получил часть оплаты.

2) По безопасной сделки http://www.weblancer.net/help/16.html с заключением договора http://www.weblancer.net/help/23.html

Работа 2013, приложение по android.

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