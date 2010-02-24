Скопировать с одного ресурса на другой (dle cms)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки344 просмотра

Необходимо скопировать ~ 200-300 новостей с одного ресурса на другой.

На первом ресурсе вам нужно:

1. Открыть новость с игрой и сохранить превьюшку новости и 3 скриншота к ней.

2. На втором ресурсе (в админке), при добавлении новости:

- дату не трогаете, оставляете как есть;

- копируете заголовок новости;

- копируете короткий обзор и вставляете превьюшку к новости;

- копируете остальную часть новости;

- вставляете ссылку на скачивание игры, по схеме (заготовке):

[center]Скачать игру: [leech="http"]1111[/leech].

Размер игры: Mb.[/center]

при этом, скачивать/закачивать игру не нужно.

- вставляете 3 скриншота (используя в админке массовую заливку файлов с наложением водяного знака).

- жмете опубликовать новость.

Работа не сложная, необходим простой копипаст и знание Dle cms.

На копирование 1 новости уходит 1-2 минуты.

Цена копи-паста за 1 новость 2 рубля. Срок выполнения 1-2 дня.

P.S. Человек, который был принят в прошлой заявке, к сожалению, по семейным обстоятельствам не может продолжить. По этому, открыт новый набор.

DLE
15 лет назад
websasha
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Приятно было работать. Всё в срок и качественно, без ошибок. Результатом доволен на все 100%.
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

fixshift
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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