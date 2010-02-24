На сайте существует раздел общение который организован в виде групп. Необходимо создать несколько тематических групп-форумов с подгруппами и наполнять их материалом (факты про автомобили, автомобильные истории, советы автомобилистам, полезная информация и ...
Скопировать с одного ресурса на другой (dle cms)
Необходимо скопировать ~ 200-300 новостей с одного ресурса на другой.
На первом ресурсе вам нужно:
1. Открыть новость с игрой и сохранить превьюшку новости и 3 скриншота к ней.
2. На втором ресурсе (в админке), при добавлении новости:
- дату не трогаете, оставляете как есть;
- копируете заголовок новости;
- копируете короткий обзор и вставляете превьюшку к новости;
- копируете остальную часть новости;
- вставляете ссылку на скачивание игры, по схеме (заготовке):
[center]Скачать игру: [leech="http"]1111[/leech].
Размер игры: Mb.[/center]
при этом, скачивать/закачивать игру не нужно.
- вставляете 3 скриншота (используя в админке массовую заливку файлов с наложением водяного знака).
- жмете опубликовать новость.
Работа не сложная, необходим простой копипаст и знание Dle cms.
На копирование 1 новости уходит 1-2 минуты.
Цена копи-паста за 1 новость 2 рубля. Срок выполнения 1-2 дня.
P.S. Человек, который был принят в прошлой заявке, к сожалению, по семейным обстоятельствам не может продолжить. По этому, открыт новый набор.
Выбранный исполнитель
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