Наполнение кинофорума

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок370 просмотров

Нужны опытные постеры на кинофорум.

Нужно 5 человек.

Оплата достойная, работа постояная.

За пост- 0.1$

Пишите тут опыт, и свои номера ICQ

Писать в личку не стоит.

15 лет назад
glinjanumaxim
Мастер 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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