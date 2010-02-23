На сайте существует раздел общение который организован в виде групп. Необходимо создать несколько тематических групп-форумов с подгруппами и наполнять их материалом (факты про автомобили, автомобильные истории, советы автомобилистам, полезная информация и ...
Наполнение кинофорума
Нужны опытные постеры на кинофорум.
Нужно 5 человек.
Оплата достойная, работа постояная.
За пост- 0.1$
Пишите тут опыт, и свои номера ICQ
Писать в личку не стоит.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Нужны люди для оживления форума и группы вконтакте (нужно иметь аккаунт), комментирования фотографий. Оплата 1р за комментарий/сообщение в обсуждениях группы, в комментариях к фото.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо скопировать ~ 200-300 новостей с одного ресурса на другой. На первом ресурсе вам нужно: 1. Открыть новость с игрой и сохранить превьюшку новости и 3 скриншота к ней. 2. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Работу нужно выполнить до пятницы 26.02.2010 18:00 по Москве. Темы сайта: http://vegalife.ru/blog_all/178-разделы-сайта.html Длина комментария от 200 до 500 символов без пробелов. Максимум 2 комментария на один пост. ...Наполнение сайтов7 исполнителейЗавершен15 лет назад
- $500
Поиск авто инструкций, программ и книг по ремонту авто. Закачка по FTP на сайт. Добавление информации через админку на сайт. Для каждого мануала нужно будет составить описание.Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Сайт www.it-ip.com.ua, прайс с наименованием и ценой нужно: 1.наполнить товаром с описанием,и картинкой 2.упорядочить каталог согласно товару.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо заполнить xls файл, также вырезать изображения из предоставленных файлов. Пример файла в приложении.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен человек который сможет сделать подборку тематических сайтов с большой посещаемостью в Киеве,Одессе,Симферополе для размещения баннерной рекламы. База должна состоять: Названия,посещаемость,цена размещения и так по каждому городу. Просьба указывать цену, и контакты ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Написание комментариев и отзывов к крупной бытовой технике (150-300 символов)Наполнение сайтов35 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нам требуются постеры для постоянно сотрудничества, нужно оставлять сообщения на тематических форума х. Главное требование - это ответственность, так как вся работа будет тщательно проверяться. Тематика: ставки на спорт, тотализатор. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад