Добавление позиций в ИМ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок394 просмотра

Необходимо добавить 2000 позиций товара. фото нужно только на группу товара.

Список позиций берется из excel-файла.

Магазин работает на webassist shop-script

15 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Violik
125 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Качественно выполнен довольно большой объем работы по добавлению позиций в интернет-магазине. Большое спасибо!
Алексей отличный заказчик! Задание дает четкое, объясняет если что не понятно. Платит быстро. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Violik
125 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад