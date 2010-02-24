На сайте существует раздел общение который организован в виде групп. Необходимо создать несколько тематических групп-форумов с подгруппами и наполнять их материалом (факты про автомобили, автомобильные истории, советы автомобилистам, полезная информация и ...
Рассылать объявление по доскам ежедневно
Есть объявление. Нужно рассылать его по доскам тематики финансы. Делается 2 раза в день - в *** и в ***. Небольшие модификации объявления вами. Работа более чем на неделю
Заявки фрилансеров
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